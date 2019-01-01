قال المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه تردد في اتخاذ قرار الترشح للنقابة مرة أخرى، مشيرًا إلى تعرضه للكثير من الضغوط بسبب منصبه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن العمل النقابي مجهد للغاية عصبيًا وذهنيًا وبدنيًا، متابعًا: «العمل بالنقابة تطوعي لكن الكلمة الحلوة عندي بالدنيا».

وعن إنجازات النقابة في عهده، أشار إلى ارتفاع الوديعة البنكية للنقابة من 7 إلى 24 مليون جنيه، ووصول الحساب الجاري إلى 10 ملايين جنيه، وشراء حوالي 7 شقق تمليك كأصول للنقابة، ورفع سقف العلاج من ألف إلى 25 ألف جنيه، وزيادة المعاشات من 300 إلى 800 جنيه.

وأبدى أمنياته بأن يتمكن من تحقيق المزيد للموسيقيين من أجل تحسين أوضاع المهنة والدخول، مضيفًا: «عندي أمل أوصل معاش الموسيقي إلى 2000 جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة».

وتقدم المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أمس الأحد، رسميًا بطلب ترشحه لفترة قادمة لمنصب نقيب الموسيقيين.