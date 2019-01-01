سفينة سياحية كادت تصطدم برصيف ميناء في فينيسيا خلال عاصفة ممطرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كادت سفينة سياحية تصطدم برصيف ميناء في وسط مدينة فينيسيا، الأحد، وهو حدث من المحتمل أن يجدد الجدل الدائر حول حركة السفن السياحية في المدينة.

وكادت سفينة كوستا ديليتسيوسا، التي تديرها شركة كوستا كروتشيري، تصطدم بعبارات ويخت وهي تمر قريبا بدرجة خطيرة من رصيف ميناء بالقرب من جيارديني.

ووقع الحادث خلال عاصفة ممطرة بعد الظهر. كما هو معتاد داخل بحيرة فينيسيا، وسحبت قوارب قطر سفينة الرحلات، وكافحت للسيطرة عليها خلال الطقس العاصف.

ونشرت جميع المواقع الإخبارية الإيطالية الكبرى لقطات فيديو للاصطدام الذي تم تجنبه بشق الأنفس.

يشار إلى أن السفن السياحية في فينيسيا مصدر للجدل منذ سنوات.