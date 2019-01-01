أمريكا والاتحاد الأوروبي يتجهان لفرض رسوم متبادلة بسبب دعم صناعة الطائرات

قالت مفوضة التجارة الأوروبية "سيسيليا مالمستروم"، إنها تتوقع قيام كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تبادل فرض الرسوم على مجموعة من منتجات كل جانب على خلفية النزاع بينهما بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركتي الطيران الأوروبية "أيرباص" والأمريكية "بوينج".

وقالت "مالمستروم" إن أمريكا مستعدة للبدء بفرض الرسوم بنهاية الصيف الحالي، على أن يتبعها الاتحاد الأوروبي خلال خمسة أو ستة أشهر تالية، بعد أن قررت منظمة التجارة العالمية اعتبار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركة "بوينج" والاتحاد الأوروبي لشركة "أيرباص" غير قانوني ويتيح لكل جانب منهما فرض رسوم عقابية على كمية من وارداته من الطرف الآخر.

في الوقت نفسه، كررت المفوضة الأوروبية تأكيد رغبتها في التوصل إلى تسوية لهذا الملف عبر المفاوضات، مضيفة في مؤتمر ببروكسل "كلانا مخطئ، لذلك لكل طرف منا الحق في اتخاذ إجراءات ضد الطرف الآخر.. هذا سيكون أمرا مؤسفا للغاية، بالطبع، لآنه حتى إذا كنا مخطئين فيجب تجميد عقوباتنا المختلفة والدخول في محادثات".

كان الممثل التجاري الأمريكي قد اقترح يوم الاثنين الماضي إضافة سلع أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار إلى قائمة السلع التي تدرس واشنطن فرض رسوم عليها.

ووفقا للمقترح الجديد فإنه قد يتم إضافة 89 منتجا أوروبيا جديدا إلى قائمة السلع المهددة بالرسوم الإضافية والتي أعلنت لأول مرة في 12 أبريل الماضي. وتضم القائمة واردات أمريكية من دول الاتحاد الأوروبي بنحو 21 مليار دولار سنويا.

يذكر أن الرسوم الأمريكية المقترحة تمثل جزءا من النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المتبادل لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية أيرباص.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجهز فيه المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قائمة بالسلع الأمريكية التي ستفرض عليها رسوما إضافية في إطار هذا النزاع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحصول على 11 مليار دولار كتعويضات من الاتحاد الأوروبي في صورة رسوم على السلع الأوروبية بسبب الدعم الأوروبي لشركة ايرباص.

في المقابل كشف الاتحاد الأوروبي عن قائمة سلع أمريكية قيمتها 12 مليار دولار يعتزم فرض رسوم إضافية عليها بسبب الدعم الأمريكي لشركة "بوينج".