اعتقال 6 خلال احتجاجات في هونج كونج على مشروع قانون تسليم المطلوبين

أعلنت الشرطة في هونج كونج أنه تم اعتقال 6 أشخاص خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدينة يوم الأحد ضد مشروع قانون، والذي تم تعليقه حاليا، والذي من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين.

وقالت الشرطة في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إن المعتقلين الـ6 من بينهم 5 اعتقلوا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة خلال محاولاتها تفريق الحشود قبل منتصف الليل بفترة قصيرة.

وكان ما بين 56 ألفا إلى 230 ألف محتج، وفقًا لتقديرات مختلفة من قبل الشرطة والمنظمين، قد تجمعوا بعد ظهر يوم الأحد في منطقة كولون بالمدينة.

يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، شهدت هونج كونج أكبر احتجاجات لها منذ 3 عقود ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين، وسط مخاوف من المواطنين من تآكل الحريات المكفولة لهم عندما سلمت بريطانيا المدينة إلى الصين في عام 1997.

وجمدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام قانون تسليم المطلوبين بعد الاحتجاجات الشعبية، لكن المتظاهرين قالوا إنهم سيواصلون الاحتجاج حتى يتم سحب القانون رسمياً.

وشهد يوم الاثنين الماضي، الذكرى الثانية والعشرين لنهاية الحكم البريطاني، تصاعد الاحتجاجات أكثر عندما اقتحم مئات المتظاهرين برلمان المدينة، المجلس التشريعي بالبلاد، واحتلوا قاعة الجلسات العامة لساعات.