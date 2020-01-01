الشرطة البريطانية تعتذر للعداءة بيانكا ويليامز لما سببته من محنة لها

اعتذرت الشرطة البريطانية لعداءة سباقات السرعة بيانكا ويليامز عن "محنة" سبّبتها عملية توقيف وتفتيش في لندن لها وعائلتها.

ظهرت ويليامز مع شريكها عداء سباقات 400 م البرتغالي ريكاردو دوس سانتوس وهما يُسحبان من سيارتهما السبت الماضي من قبل الشرطة، في فيديو نشره البطل الاولمبي السابق لينفورد كريستي.

قالت ويليامز انها تعتقد بان الشرطة تعاطت مع الثنائي بخلفية عنصرية، بعدما تم تقييدهما وفصلهما عن طفلهما البالغ ثلاثة أشهر.

واحالت شرطة العاصمة نفسها طواعية لهيئة التفتيش، برغم مراجعتين قامت بهما لم تحددا أي سلوك سيء من قبل عناصرها.

قالت مفوّضة الشرطة كريسيدا ديك للجنة برلمانية الاربعاء "اعتذرنا امس للسيدة ويليامز واعتذر مجددا للمحنة التي تسبّب بها هذا التوقيف".

تابعت "تحدث ضابطان امس نيابة عنا مع السيدة ويليامز، واعتقد اننا جميعا الذين شاهدنا ما حصل نتعاطف مع شخص تم ايقافه في سيارته، لديه طفل صغير في الخلف، لا يعرف على الارجح ما يجري بالضبط، وتبين لاحقا انه لا يحمل مع شريكه أي شيء غير مشروع".

ولم يتم العثور على أي شيء خلال عملية البحث، والتي قالت الشرطة انها جاءت نتيجة دوريات تقوم بها في المنطقة ردا على تزايد أعمال العنف المسلحة.

وقالت الشرطة ان السيارة شوهدت تتحرّك بشكل مريب، بما في ذلك على الجانب الخطأ من الطريق، وان السائق انطلق بسرعة عندما طُلب منه التوقف.

لكن هذه الرواية رفضتها وليامس، بطلة اوروبا والعاب الكومنولث في سباق التتابع اربع مرات 100 م وقالت انها تفكر في مقاضاة الشرطة "اشعر بأذى شديد بسبب افعالهم، وقلبي كان يؤلمني لرؤيتهم يبعدون شريكي عني ويبعدونني عن طفلي".

وقال سال نسيم المدير الاقليمي للمكتب المستقبل لسلوك الشرطة ان هيئة التفتيش ستدرس ما اذا كان التوقيف والتفتيش "مناسباً ومتسقاً".

أضاف "سنحقق أيضا فيما اذا كان التنميط العرقي أو التمييزي لعبا دورا في الحادثة".