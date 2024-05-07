 الأمم المتحدة: مخزوننا من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في غزة يكفي يوما واحدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مايو 2024 4:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: مخزوننا من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في غزة يكفي يوما واحدا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 3:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 3:50 م

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مخزونها من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة يكفي ليوم واحد فقط، بسبب إغلاق سلطات الاحتلال معبر رفح الحدودي مع مصر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول: «لدينا مخزون ضئيل للغاية، يكفي ليوم واحد تقريبا».

وأضاف المكتب الأممي، أن الوقود يدخل عبر رفح فقط، وأن هذا المخزون هو لمجمل العملية الإنسانية في غزة.

وأصبحت الأحداث والتطورات في جنوب قطاع غزة محور الاهتمام، بعد توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في مدينة رفح، وصولا إلى إعلان سيطرته على معبر رفح.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك