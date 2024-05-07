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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة البدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:53 م

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور، حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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