تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، فى بعض البنوك المحلية، بما يترواح بين 15 و23 قرشا، فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

وهبط سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري بنحو 23 قرشا، لتسجل 47.67 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وانخفض الدولار بنحو 20 قرشا فى بنك مصر، لتسجل 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي، بنحو 20 قرشا ليسجل 47.67 جنيه للشراء 47.77 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

وهبطت العملة فى المصرف المتحد، بنحو 22 قرشا ليسجل 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

وخسر سعر العملة في كل من بنك إسكندرية، بنحو 19 قرشا ليسجل 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، مقابل 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

كما انخفضت فى البنك العربى الأفريقي، بنحو 18 قرشا ليسجل 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، مقابل 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة الخضراء، في تعاملات بنك قناة السويس بنحو 15 قرشا لتصل إلى 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر للدولار أمام الدولار في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند نحو 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.