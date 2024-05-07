ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وأسلحة نارية بالشرقية

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ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الشرقية القبض على عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عنصر إجرامى بالشرقية بقصد الاتجار.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية- لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم وبحوزته (كيلو حشيش، كيلو لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الآيس، بندقية آلية، طبنجة، طلقات، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.