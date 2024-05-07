كشف ملابسات خطف صاحب شركة مقاولات داخل عقار في التجمع الخامس

كشف الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة احتجاز عدد من الأشخاص، مالك شركة مقاولات بالإكراه داخل أحد العقارات بالقاهرة لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة التجمع الخامس.

البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة مفاده احتجاز عدد من الأشخاص، شخص كرهاً عنه بأحد العقارات بدائرة القسم.

وضبط الأمن الطرف الأول وهو مالك شركة مقاولات "له معلومات جنائية"، وطرف ثان 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وتبين وجود شراكة بين الطرف الأول والطرف الثانى على أعمال المقاولات، وتعثر الأول فى سداد مديونية عليه، فقاموا باستدراجه وتمكنوا من الاستيلاء على سيارته واقتياده للشقة محل البلاغ بدعوى التفاوض حول قيمة المديونية الخاصة بهم.