ريابكوف: لا تسوية لأزمة أوكرانيا دون معالجة جذورها

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا يواجه تحديات كبيرة، مشدداً على أن أي حل للأزمة يجب أن يعالج، بشكل جذري ومستدام.

وصرح ريابكوف، خلال المنتدى الاقتصادي في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، اليوم الخميس، بأن الجهود الحالية تتركز على البحث عن مخرج للأزمة الأوكرانية وتداعياتها، لكنه أشار إلى أن إيجاد طريق نحو التسوية ليس بالأمر السهل، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أضاف أن روسيا تتمسك بموقفها القائم على أن أي تسوية، سواء جاءت عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية أو بوسائل أخرى إذا تعثرت الجهود السياسية، يجب أن تضمن معالجة المشكلات الأساسية التي أدت إلى اندلاع النزاع.

كذلك شدد على أهمية العودة إلى "الأسباب الجذرية" للأزمة، معتبراً أن فهم الظروف التي أفضت إلى هذا الصراع ومعالجتها يشكلان شرطاً أساسياً لأي حل مستدام.

ويذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، بعدما أطلقت موسكو في 24 فبراير 2022 "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تشدد روسيا على أن أي تسوية للصراع يجب أن تأخذ في الاعتبار "الأسباب الجذرية للأزمة"، بينما تؤكد كييف وحلفاؤها أن إنهاء الحرب يتطلب انسحاب القوات الروسية واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

كما شهدت الأشهر الأخيرة محاولات دبلوماسية متكررة لإحياء مسار التفاوض والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن التباين المستمر بين موسكو وكييف بشأن شروط التسوية ما زال يحول دون تحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء النزاع، وفقا لموقع "العربية.نت الإخباري".