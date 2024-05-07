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إيقاف قيد 5 أندية مصرية على رأسهم المصري والزمالك

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 2:57 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، إيقاف قيد 5 أندية مصرية على رأسهم المصري البورسعيدي والزمالك بسبب أزمة مستحقات اللاعبين.

وفقا للإعلامي أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" فيفا يعلن إيقاف القيد عن النادى المصري لـ 3 فترات انتقالات بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق".

إيقاف القيد عن المصري لم يأتي منفردا بل شمل 4 أندية مصرية أخرى وهم الزمالك «قضية واحدة»، مصر للمقاصة «5 قضايا»، إيسترن كومباني «4 قضايا»، حرس الحدود «قضية واحدة».


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