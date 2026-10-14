تراجع الأسهم الأمريكية عن مستوياتها القياسية في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بسيطة بعد وصولها إلى مستوى قياسي في الأسبوع الماضي، حيث ظهرت أول موجة من النتائج ربع السنوية للشركات الكبرى الأمريكية والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين، لكن الكثير منها ألغى التأثير الإيجابي لبعضها البعض مما أدى استقرار نسبي للأسهم.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0%، متراجعا عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 180 نقطة أي بنسبة 3ر0%. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0%.

وهذه التحركات الطفيفة للمؤشرات تخفي، رغم ذلك، بعض التقلبات الكبيرة التي تحدث تحت سطح السوق.

على سبيل المثال ارتفع سهم بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب بأكثر من 4% في بداية التعاملات، بعد إعلان البنك تحقيق أرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي تفوق توقعات المحللين بشدة. لكن سرعان ما فقد السهم كل مكاسبه وسجل خسارة بسيطة، قبل أن يستعيد مكاسبه ويرتفع بنسبة 2ر1% ثم أنهى التعاملات بانخفاض نسبته 2ر0%.

وتتوقع وول ستريت ارتفاع أرباح الشركات الأمريكية في مختلف المجالات. ويتوقع المحللون نمو الأرباح ككل بنحو 30% للشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات شركة فاكت ست للبيانات الاقتصادية. وإذا تحققت هذه التوقعات سيكون الربع الثالث على التوالي الذي تنمو فيه أرباح هذه الشركات بأكثر من 25% سنويا.

وتحتاج الشركات لتحقيق تلك الأرقام المرتفعة لتبرير الارتفاعات القياسية في أسعار أسهمها، وذلك رغم المخاوف العديدة في "وول ستريت" بشأن التضخم المرتفع، وتزايد الضغوط من سوق السندات، والتوترات المتعلقة بالحرب الأمريكية ضد إيران.

و شهد سهم مجموعة يونايتد هيلث جروب تقلبات حادة؛ فعلى الرغم من إعلان الشركة تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، ورفعها لتوقعات أرباحها للعام بأكمله، إلا أن السهم -الذي صعد بنسبة تصل إلى 6ر5% بعيد بدء التداول- فقد كل مكاسبه وأنهى الجلسة على انخفاض طفيف بنسبة 2ر0%.

وفي المقابل، كان أداء سهم بنك ويلز فارجو أكثر تراجعا، إذ انخفض بنسبة 1ر3% بعد إعلان البنك تحقيق إيرادات خلال الربع الثالث أقل من توقعات المحللين، رغم أن أرباحه تجاوزت تقديرات وول ستريت.