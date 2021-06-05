ارتفاع عدد الوظائف الجديدة بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة عددا من الوظائف الجديدة أكثر من التوقعات، في الوقت الذي استقر فيه معدل البطالة قريبا من أقل مستوياته منذ 5 عقود، وهو ما يشير إلى أن الحاجة إلى التوظيف تتغلب على المخاوف من احتمالات تباطؤ أو ركود الاقتصاد.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد خلال الشهر الماضي بمقدار 372 ألف وظيفة جديدة بعد ارتفاعه بمقدار 384 ألف وظيفة خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند مستوى 6ر3%، مع استمرار نقص العمالة المتاحة ونمو الأجور بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن القوة غير المتوقعة لعمليات التوظيف جاءت مخالفة لتوقعات التباطؤ، وأكدت التباين الواضح بين مرونة سوق الوظائف والمخاوف من ركود الاقتصاد.

في الوقت نفسه، من المحتمل أن تدعم البيانات موقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الياباني بالنسبة لزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم، من خلال تقليص الطلب سواء من جانب المستهلكين أو الشركات.