الصحة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه قد تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطواريء، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطواريء والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان اليوم الجمعة، على مديرة الصيدلة والتموين الدوائي بالمديرية بوضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي؛ لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء فترة العيد, وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد على مسئولة بنوك الدم بالتنسيق مع مديرة المركز الإقليمي لبنوك الدم بالأحرار لتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، والتأكيد على مدير عام الطب الوقائي بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ لمواجهة أي طواريء خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم التشديد علي مديري الإدارات الصحية بكثيف حملات مراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة منافذ بيع اللحوم؛ لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة وأعمال مكافحة ناقلات الأمراض لتطهير المجازر والسلخانات أولا بأول لمكافحة أي حشرات بها، لافتًا إلى أنه قد تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن؛ تحسبًا لأي أحداث طارئة.