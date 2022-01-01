للمرة الثانية خلال أسبوع.. قضت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زكي طوسون، الخميس، بإعدام "ح.م.م"، ربة منزل، 22 عامًا، وذلك بعد بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامها بقتل "ريم.أ.ح"، تبلغ من العمر 6 أعوام.

وتعود وقائع القضية التي تحمل رقم 11397 لسنة 2021 جنايات ثانٍ العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور القسم، يفيد ورود بلاغًا من الوحدة الصحية بمركز ومدينة برج العرب؛ حول وصول طفلة متوفية إثر تعذيب وعليها أثار خنق.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنها توصلت إلى أن المتهمة تزوجت من والد المجني عليها، وكانت على خلاف دائم معها، وبغية عدم تطليقها من زوجها، اعتصر تفكيرها واختمرت لديها النية إلى إزهاق روحها.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمة استغلت خلوتها بالمسكن، وصغر سن الطفلة، وفطرتها البريئة، فهمت بتغيير ملابسها، واصطحبتها إلى غرفة نومها، وضعتها على الفراش، وأحضرت قطعة قماش عليها ماء، ووضعتها على فمها حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت عقب ذلك بتنظيم مسكنها؛ حتى لا يلاحظ أحد فعلتها، وتظاهرات عند عودة زوجها إلى المنزل بأن الطفلة كانت بحالة إعياء شديد قبل دلوفها إلى فراشها، فقام الأب بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية التي قررت أن الطفلة متوفاة من آثار الخنق، وتحرر محضر بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما أقرت بتفاصيل الحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت حبسها على ذمة التحقيقات، إلى أن تمت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقها حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد، وأمانة سر، مصطفى عبد العظيم.

ويُذكر أن المتهمة حكم عليها قبل يومين بالإعدام؛ لاتهامها بقتل شقيقة المجني عليها وتدعى "رحمة.ا.ح" 11 عامًا، وذلك في القضية المُقيدة برقم 11398 لسنة 2021 جنايات ثانٍ العامرية.