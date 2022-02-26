 بولندا تخفض توقعات النمو الاقتصادي وترفع توقعات التضخم - بوابة الشروق
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بولندا تخفض توقعات النمو الاقتصادي وترفع توقعات التضخم

علم بولندا
علم بولندا
د ب أ
نشر في: الجمعة 8 يوليه 2022 - 12:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يوليه 2022 - 12:46 ص

 في إطار معركتها ضد التضخم المتصاعد، خفضت بولندا توقعاتها للنمو الاقتصادي في إشارة إلى أن حملة استمرت 10 أشهر من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تقترب من نهايتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس.

وتعرض سعر العملة البولندية ، الزلوتي للانخفاض بعد أن رفع صانعو السياسات سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 5ر6٪ يوم الخميس ، متحديا توقعات معظم الاقتصاديين بزيادة قدرها 75 نقطة
أساس. ومع وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ربع قرن، أشار القرار إلى أن البنك المركزي ربما يحول تركيزه نحو منع حدوث حالة أعمق من الركود الاقتصادي.

وأظهرت الجولة الجديدة من التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 2ر0٪ و3ر2٪ العام المقبل، مسجلا انخفاضا من 9ر1 % إلى 1ر4 % في مارس الماضي. وتشير التوقعات أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم هذا العام والعام المقبل.

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