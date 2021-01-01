4 وفيات و10 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي الجيزة - الفيوم

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

ونتج عن الحادث مصرع أربعة أشخاص وإصابة 10 أشخاص آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، والجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.