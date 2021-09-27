ضبط 62 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص وسيدة خلال حملة في الإسماعيلية والشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 62 طربة حشيش، بحوزة 3 أشخاص وسيدة خلال حملة ضد مروجي المخدرات في الإسماعيلية والشرقية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى) ومديريتى أمن (الإسماعيلية، الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين، بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم استهدافهم وضبط شخص وشقيقه "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين في الإسماعيلية وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).

وفي الشرقية، ضُبط شخص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو و200 جرام، سيارة، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما ضبط سيدة، لها معلومات جنائية حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ475 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.