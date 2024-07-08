رئيس الوزراء البريطاني يحث نتنياهو على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أنه يتطلع إلى "مواصلة تعميق العلاقة الوثيقة بين البلدين".

وشدد ستارمر، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، على "الحاجة الواضحة والعاجلة لوقف لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى عودة المحتجزين وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وقال ستارمر، إنه من المهم "ضمان توفر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، ومنها ضمان أن تتوفر للسلطة الفلسطينية الوسائل المالية للعمل بفعالية".

وناقش ستارمر ونتنياهو أيضا "الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، أكد ستارمر أنه ملتزم "بمواصلة التعاون الحيوي بين المملكة المتحدة وإسرائيل لردع التهديدات الضارة".

ووصف ستارمر القتال الدائر بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود اللبنانية بـ"مقلق للغاية"، مشددا على أن المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.