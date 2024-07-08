محافظ الغربية يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، عددا من الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة للتعرف على الموظفين والعاملين وتوجيه التحية لهم، والتعرف على آليات سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز البنية المعلوماتية والمركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية في الديوان العام.

وبدأت الجولة، بتفقد المحافظ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والذي يعد مركز إقليمي يضم 4 محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل عن المركز والذي يسهم في التدخل السريع خلال حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة المعنية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وتحسين جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وأشاد المحافظ، بإمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومجهودات العاملين بالمركز، وما يقدمه من خدمات في مجال مجابهة الأزمات والكوارث فيعمل المركز على مدار الساعة ويضم 16 فردا من الجهات المختلفة مديرية الأمن الحماية المدنية والمرور والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتموين والتضامن والزراعة، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز.

وتابع المحافظ، خلال جولته، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة.

وتفقد إزالة تعد على نهر النيل بمركز كفر الزيات، وإزالة مخالفات بناء بحي ثان المحلة.

وانتقل المحافظ، بعد ذلك لمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورا فوتوغرافية وصورا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

وتابع جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، تفقد محافظ الغربية، المركز التكنولوجي بالديوان العام لمتابعة سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين؛ تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين.

وتعرف المحافظ، على المركز التكنولوجي، وتابع تقديم الطلبات خلال 21 شباكا تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، فجرى تخصيص شباكين لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى، و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان والتخطيط وخدمة المواطنين وخزينة وطلبات المرافق، إلى جانب تخصيص شباكين لطلبات مركز المعلومات والمرافق وهي طلب تصاريح الحفر وطلبات كارت الوصف، وشباكين لخزينة التحصيل.

وشدد على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمواطن وتسخير الإمكانيات لتلبية مطالبه واحتياجاته، ووضعها في مقدمة الأولويات لتوفير الخدمات المختلفة له بالجودة والكفاءة العالية.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد الحملة الميكانيكية بالديوان العام للوقوف على الوضع الحالي للسيارات ومدى كفاءتها.

وتفقد أقسام الحملة الميكانيكية والمعدات والمركبات، واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات والموقف الحالي لها كما التقى العاملين بالحملة من سائقين ومشرفين.

وخلال الجولة، حرص "الجندي" على الاستماع إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة وعدد من المقترحات التي تساهم في تحسين الأداء، وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين.

وقدم "الجندي"، التهنئة لموظفي ديوان عام المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وكلف المحافظ، العاملين ببذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل؛ لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبهم، قدم العاملون، التهنئة لمحافظ الغربية على منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالمحافظة.



