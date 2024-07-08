قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون».

وأضاف في بيان، صباح الاثنين، أن عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، وجنين، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: قلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، وطوباس.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير منازل المواطنين.

وذكر أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9580، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتُشكل حملات الاعتقال هذه أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ»، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني، التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.