محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال والمخابز

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين برئاسة اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت «4 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، و3 محاضر نظافة، و4 محاضر عدم إعلان، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع؛ لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.