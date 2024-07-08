السيطرة على حريق معرض سيارات وكافية بمدينة 6 أكتوبر

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريقين نشبا بمعرض سيارات وكافية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريق داخل معرض سيارات بالمنطقة الصناعية، وكافيه في منطقة الحصري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريقين، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة اتجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.