لقيت عائلة من نورث كارولينا مكونة من أربعة أفراد، منهم طفلان في سن الدراسة، حتفها عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة أثناء عودتهم من فلوريدا.

وقال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، إنه من المتوقع وصول محقق تابع لها اليوم الثلاثاء إلى موقع تحطم الطائرة التي سقطت أمس الاثنين، والذي يقع في حقل بالقرب من بعض الأشجار شمال شرق سانفورد، بنورث كارولينا.

وقالت إدارة دوريات الطرق السريعة بالولاية، إن القتلى هم ترافيس وكانداس بوكانان، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاما، أوبري بوكانان، 10 أعوام؛ ووكر بوكانان، 9 أعوام.

وتوفي ثلاثة من الأربعة في مكان الحادث، بينما أعلن عن وفاة الرابع في مستشفى، حسبما ذكرت إدارة الدوريات في بيان صحفي.

ولم يكن هناك ناجون في حادث تحطم الطائرة من طراز سيروس إس آر 22 تي، والذي قال مسؤول في المجلس الوطني لسلامة النقل إنه حدث بعد الساعة 1:30 ظهرا بوقت قصير تحت ظروف غير معروفة حاليا.

وقالت الوكالة إنه سيجري نقل الطائرة إلى منشأة لمزيد من التقييم.