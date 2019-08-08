بي بي سي: يوفنتوس يتراجع عن بيع ديبالا

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي التراجع عن قراره ببيع صانع ألعابه الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية، بعدما دخل نادي توتنهام في مفاوضات جادة ومتقدمة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي» فإن صفقة انتقال صانع الألعاب الأرجنتيني قد تعطلت بشكل نهائي، بعد قرار جديد من يوفنتوس بعدم بيع ديبالا خلال الانتقالات الحالية.

وكان توتنهام قد دخل في مفاوضات جادة من أجل التوقيع مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا لتدعيم هجوم الفريق اللندني بعد سنوات من التوقف عن إبرام الصفقات بسبب بناء الملعب الجديد للنادي.

الجدير بالذكر أن ديبالا كان على أعتاب مانشستر يونايتد الإنجليزي في بداية موسم الانتقالات الحالي، غير أن الشروط المالية الشخصية للاعب عطلت الصفقة قبل أن يتراجع يونايتد بشكل رسمي عن التعاقد..