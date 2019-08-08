مقتل 25 من مسلحي طالبان في غارات جوية أمريكية بجنوب شرق أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت القوات الأمريكية غارات جوية في إقليم غازني بجنوب شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 من مسلحي طالبان.

وقال فيلق الرعد 203 - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس - إن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية في مقاطعتي مقور وجيلان في غازني.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي طالبان وتدمير عربة جنود مدرعة من طراز هامفي.

وأفاد بيان الفيلق الأفغاني بأن الغارات الجوية دمرت أيضا 5 دراجات نارية لمقاتلي طالبان.. مشيرا إلى أن قوات الأمن الأفغانية قتلت أحد مسلحي طالبان وأصابت 3 آخرين خلال الاشتباكات في منطقتي آب باند وخواجة عمري في غازني.