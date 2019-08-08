 التحالف العربي: لن نقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: لن نقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني

العقيد الركن تركي المالكي
العقيد الركن تركي المالكي
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:19 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:19 ص

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المالكي أكد الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا "المالكي"، في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

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