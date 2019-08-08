قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح شركة فوري، التي بلغت قيمتها 1,64 مليار جنيه، يعد أول عملية طرح عام تشهده البورصة المصرية في عام 2019.

وانتهى الطرح يوم 5 أغسطس الجاري، وأعلنت البورصة المصرية اليوم عن بدء التداول على السهم.

وتعد شركة «فوري» من أسرع الاستثمارات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنفرد بتقديم باقة متنوعة من حلول المدفوعات الإلكترونية وأنشطة الإمداد والتوريد، وكذلك المعاملات المصرفية، وحلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، فيما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بتولي دور المستشار القانوني للطرح، وتم قيد أسهم شركة فوري للتداول بالبورصة المصرية تحت كود «FWRY.CA».

وشهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي، شركة PSI Netherland Holding B.V بطرح حصة 36% من أسهم شركة «فوري» بالبورصة المصرية أو ما يعادل 254.629.483 سهم عادي، وذلك بسعر 6.46 جنيه للسهم.

وتم تنفيذ الصفقة من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر.

كما تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بواقع 15.9 مرة، في حين شهدت شريحة الطرح العام تغطية الاكتتاب بواقع 30 مرة.

وأضاف مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أنه سبق للمجموعة تقديم فرص استثمارية في كل من قطاع المواد الغذائية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات التعليمية، لافتًا إلى أن إتمام صفقة اليوم يمثل الانطلاقة الأولى لقطاع خدمات المدفوعات الإلكترونية في البورصة المصرية، وإضافة جديدة لسجل إنجازات المجموعة المالية هيرميس في ترتيب وتنفيذ كبرى الصفقات الاستثمارية.

الجدير بالذكر أن صفقة طرح أسهم فوري تمثل خامس صفقات الأسهم التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية عام 2019، حيث تأتي في أعقاب صفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية، وصفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وهي الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع على الساحة العالمية، وكذلك صفقة بيع حصة 31.5% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلاً عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودي "تداول".