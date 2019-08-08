 مادورو يسحب وفد الحكومة الفنزويلية من محادثات مقررة مع المعارضة - بوابة الشروق
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مادورو يسحب وفد الحكومة الفنزويلية من محادثات مقررة مع المعارضة

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
كاراكاس - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 5:23 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 5:23 ص

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، الأربعاء أن الرئيس نيكولاس مادورو سحب وفدا حكوميا من محادثات مقبلة مع ممثلي المعارضة، بعد عقوبات أمريكية مكثفة تم الكشف عنها أوائل الأسبوع الجاري.

وقال رودريجيز في بيان نُشر على تويتر إنه كان من المفترض أن يشارك الوفد الحكومي في جولة جديدة من المحادثات التي تتوسط فيها النرويج يومي الخميس والجمعة في بربادوس.

وأضاف أن "سبب (الانسحاب) هو العدوان الخطير والوحشي من جانب إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ضد فنزويلا بطريقة مستمرة ومخادعة".

وأصدر ترامب يوم الاثنين أمراً تنفيذيا بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة بسبب "استمرار اغتصاب (مادورو) للسلطة".

وأضاف رودريجيز أن الفنزويليين لاحظوا أن زعيم المعارضة خوان جوايدو "يشجع ويدعم هذه الأعمال الضارة بسيادة بلدنا".

وتجري حكومة مادورو والمعارضة محادثات في جزيرة بربادوس الكاريبية منذ يوليو، واختتمت الجولة الأحدث الأسبوع الماضي.

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