كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمراجعة قيود فيروس كورونا

تعتزم كوريا الشمالية عقد اجتماع وطني الشهر الجاري لمراجعة قيود مكافحة جائحة كورونا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي لم تسجل فيه السلطات أي حالات إصابة جديدة منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم ومجلس الوزراء قررا عقد جلسة "في وقت مبكر من آب/أغسطس لإستعراض النجاحات، والخبرات والدروس المستفادة بعد فرض حالة الطوارئ لمكافحة الوباء التي نفذتها الحكومة بشكل شامل وتأكيد التوجه الجديد لمكافحة الوباء.

ويجذب الاجتماع المقبل الانتباه إلى ما إذا كانت كوريا الشمالية ستعلن إنتهاء أزمة فيروس كورونا أو تكشف عن تغييرات في قيود مكافحة الفيروسات، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي قالت الوكالة الكورية الشمالية إنه لم يتم تسجيل حالات حمى جديدة على مدار 24 ساعة، نقلاً عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ.

ولم تقدم أي معلومات أخرى في التقرير.

ولم تسجل كوريا الشمالية أي حالات إصابة جديدة منذ 29 تموز/يوليو الماضي، بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو، بعد ثلاثة أيام من إعلانها تفشي فيروس كورونا.