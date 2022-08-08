محافظ دمياط توافق على فتح 5 قاعات جديدة بمدارس اللغات والمتميزة ورفع كثافة الفصول بها

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال للمستوى الأول في المدارس (عربي / رسمى) من 40 إلى 44 طفلا، وبالمستوى الثاني بذات المدارس من 44 إلى 48 طفلا، وذلك لاستيعاب عدد الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وتلبيةً لرغبات أولياء الأمور.

وفي بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، وافقت فيه على فتح 5 قاعات جديدة للمستوى الأول؛ من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات على مستوى المحافظة، لاستيعاب الأطفال المتقدمين ممن بلغ عمرهم 5 سنوات، كما وافقت على رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات إلى 50 تلميذا، وفي المدارس الرسمية المتميزة إلى 40 تلميذا بكل فصل، وذلك تحقيقاً لمطالب أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بهذه الفئة التعليمية، واستيعاب التلاميذ العائدين من الخارج والمحولين من المدارس الخاصة، ومراعاة للبعد الأسري والاجتماعي.

من جهته، قال الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إن قبول المتقدمين سيتم وفقا للشروط المحددة وبما لايخل بمعايير الجودة.