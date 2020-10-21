كوريا الجنوبية تسجل 55 ألفا و292 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، انخفاضا في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى أقل من 100 ألف إصابة، في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى أعلى مستوى له في شهرين وسط عودة تفشي الفيروس بسبب السلالة الفرعية شديدة العدوى من "أوميكرون".

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن البلاد سجلت 55 ألفا و292 إصابة جديدة بكورونا؛ بما فيها 482 إصابة وافدة من الخارج؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و544 ألفا و420 إصابة.

كما أدى ارتفاع حالات الإصابة إلى زيادة عدد الحالات الخطيرة ليصل إلى 324 حالة اليوم، وتم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة إضافية بكورونا؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 25 ألفا و292 حالة وبلغ معدل الوفيات 0.12%.