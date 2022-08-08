السيطرة على حريق بعقار خال ٍمن السكان شرقي الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الأحد، حريقًا نشب في عقار مكون من طابقين، غير مأهول بالسكان، كائن في شارع النصر، منطقة الحرمين، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريقًا في منطقة المندرة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة ثان ٍ المنتزه، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى العقارات المجاورة، حيث جرى وضع سياج تأميني في محيط العقار، وقطع المرافق "الغاز، المياه، الكهرباء" عنه؛ حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار الحريق.

ووفقا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار ٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.