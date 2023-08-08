مشغل مطار فرانكفورت أكثر تفاؤلا قليلا بشأن نتائج عام 2023

أصبحت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني الدولي أكثر تفاؤلا قليلا بشأن نتائجها هذا العام بفضل النشاط المرتفع في فصل الصيف.

وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، في فرانكفورت، أنه من المتوقع أن تصل أرباح التشغيل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى النصف العلوي من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1.04 مليار إلى 1.2 مليار يورو.

وفي الربع الثاني من 2023، حققت "فرابورت" مبيعات بقيمة نحو مليار يورو، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 4% إلى 323 مليون يورو.

وحقق المساهمون أرباحا بلغت نحو 102 مليون يورو، بزيادة قدرها 73%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة شتيفان شولته: "التعافي في طلب الركاب مستمر عبر كامل محفظتنا للمطار".

وأضاف شولته أنه في النصف الأول من هذا العام ارتفع عدد الركاب ليضاهي حوالي 80% من مستوى ما قبل كورونا. وبحسب أرقام أولية، وصلت هذه النسبة إلى 87% في يوليو الماضي.