انتقدت الإعلامية سهير جودة، نقابة الموسيقيين بسبب عدم قدرتها على التواصل مع أعضائها، وذلك على خلفية الأخبار المتداولة بشأن دخول الفنانة آمال ماهر إلى المستشفى، حيث تجري عملية جراحية عاجلة.



وقالت خلال تقديمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «المشكلة في النقابة إنها مش عارفة تتواصل مع حد، ولا عرفوا يتواصلوا مع إيمان البحر درويش، ولا عرفوا يتواصلوا مع آمال ماهر».



وأشارت إلى أن النقابة صرحت بأنها تحاول التواصل مع «ماهر» لمعرفة ما أصابها، متسائلة: «كيف لا يوجد اتصال بين النقابة وأعضائها؟ من حق الناس إنها تطمئن، ومن حقك كنقابة تبقى عارف وتكون هناك قنوات اتصال مستمرة مع الأعضاء».



ولفتت إلى أن نقابة المهن التمثيلية حريصة على التواصل مع أعضائها بصورة مستمرة؛ سواء من خلال النقيب الدكتور أشرف زكي، أو الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة النقابة، والتي تتولى ملف الصحة وتتواصل مع الأطباء طوال الوقت.



وأضافت: «لماذا هذا التواصل مفقود بين نقابة الموسيقيين وأعضائها؟ لو مش عارف توصل لآمال ماهر في مروة نصر كتبت، أوصل لمروة هي اللي كتبت وقالت ادعو لها، أنت مش عارف توصل للاثنين؟!».







وأعلنت الفنانة مروة نصر، أمس الاثنين، أن الفنانة آمال ماهر، دخلت إلى المستشفى في الساعات الماضية، حيث تجري عملية جراحية عاجلة.



وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة، ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها، ألف سلامة عليكي يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل الى بيحبوكي».