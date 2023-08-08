 إعلام فرنسي: دول «إيكواس» اتفقت على حشد 25 ألف عسكري تدخل محتمل في النيجر - بوابة الشروق
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إعلام فرنسي: دول «إيكواس» اتفقت على حشد 25 ألف عسكري تدخل محتمل في النيجر

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 2:51 م

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، اتفقوا على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.

وقال مسئول في رئاسة نيجيريا لإذاعة RFI الفرنسية، إن نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين على عزل الرئيس محمد بازوم من منصبه، وغداة انتهاء المهلة التي حدّدتها المنظمة للمجلس العسكري النيجري، والتي طالبته فيها بتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة ضده.

وتزامنا مع حشد «إيكواس»، أعلن قادة المجلس العسكري في النيجر تعيين علي محمان لامين زاين، وهو اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيسا للوزراء في البلاد بعد عزل بازوم.

ويشغل لامين زايني حاليا منصب ممثل بنك التنمية الإفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، وسبق له أن شغل المنصب نفسه في ساحل العاج والجابون.


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