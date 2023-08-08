لاتفيا: بيلاروس هرّبت 4 مهاجرين عبر الحدود

ذكر حرس الحدود في لاتفيا، أن بيلاروس قامت بتهريب أربعة مهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود مع دولة لاتفيا المجاورة.

وللقيام بذلك، يقال إن قوات الأمن البيلاروسية ألحقت أضرارا بالسياج الذي بنته لاتفيا في أعقاب أزمة الهجرة وأرسلت الرجال عبر الحدود، حسبما قال حرس الحدود في ريجا يوم الاثنين.

وفي وقت لاحق، تردد أيضا أن القوات أغلقت الفتحة التي تم إنشاؤها في السياج لمنع عابري الحدود غير الشرعيين من العودة إلى بيلاروس.

ووصف حرس الحدود اللاتفي في بيان ما حدث بأنه "استفزاز آخر" ونشر عدة صور تثبت الحادث يوم الأحد. وأضاف أنه تم القبض على جميع عابري الحدود ومنعهم من دخول لاتفيا بشكل غير قانوني.

وتبلغ حدود لاتفيا نحو 172 كيلومترا مع بيلاروس، الحليف الوثيق لروسيا. وتتهم الدولة الواقعة على بحر البلطيق الدولة المجاورة وحاكمها ألكسندر لوكاشينكو بتعمد جلب المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود.

وفي أواخر صيف 2021 ، تصاعد الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحاول آلاف الأشخاص دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وردت لاتفيا بتعزيز حماية الحدود وبناء سياج حدودي. وفي أغسطس 2021، أعلنت الحكومة في ريجا حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية وأذنت لحرس الحدود بإبعاد المهاجرين. ووفقا للسلطات، منع ما يقرب من 5300 شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني في لاتفيا حتى الآن هذا العام.