تنفذ دورة لإعداد المعلم الجامعي في جامعة الوادي الجديد خلال أغسطس الجاري

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023، للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه أكد الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس، وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال، مشيرًا إلى أهمية الإعداد الجيد للمحاضرات والاهتمام بتطوير الذات.

وأضاف أن المهمة الرئيسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة، التدريس والبحث العلمي والأمر الذي يتطلب رفع الكفاءة بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطور الكبير الذي يشهده العلم، مع ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية، وإجادة اللغات الأجنبية للحصول على فرص جيدة في المنح والبعثات والمشروعات البحثية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد على أن تلك الأنشطة، من أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، وتساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

من جانبها أشارت الدكتورة نجوى أحمد واعر، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار دورات إعداد المعلم الجامعي التي تنظمها كلية التربية بقاعة كلية الطب بإشراف الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، وبمشاركة عدد من المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

وأضافت أن هذه الدورة تستمر خلال الفترة من السادس من أغسطس، وحتى العاشر من نفس الشهر، وتضم ثلاث مجموعات، فيما يتضمن التدريب عدة محاضرات منها "البحث العلمي بين الواقع والمأمول، والأنشطة الطلابية والمشاركة الفاعلة، والجامعة والمجتمع، والاتجاهات الحديثة في التدريس، والتعلم بالمشاعر، والتدريس المصغر فلسفة إعداد المعلم الجامعي، والاتجاهات الحديثة في التعليم العالي، والاختبار الجيد، وجدوى المواصفات، واحترام الملكية الفكرية مهارات التدريس، ومهارات الاتصال واقتصاد المعرفة، وأخلاقيات مهنة التدريس، والصحة النفسية، والإرشاد النفسي للطالب الجامعي.