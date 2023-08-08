56% ارتفاعا في قيمة صادرات منتجات الحديد خلال مايو 2023

ارتفعت قيمة صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من الحديد بنسبة 56.1٪ خلال شهر مايو 2023، حيث بلغت 87.3 مليون دولار، مقابل 56 مليون دولار لنفس الشهر من العام السابق، بقيمة ارتفاع بلغت 31.3 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، صعدت قيمة صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من الحديد بنسبة 174.8٪ خلال الـ5 شهور الأولى من عام 2023، حيث بلغت 405.2 مليون دولار، مقابل 147.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة زيادة بلغت 257.8 مليون دولار.

ووفق للنشرة، ارتفعت قيمة العجز فى الميزان التجارى المصري، بنسبة 4.3%، خلال شهر مايو الماضي، لتبلغ 3.74 مليار دولار، مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وكان إجمالي قيمة صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من الحديد قد ارتفعت خلال عام 2022، لتبلغ الصادرات نحو 440.29 مليون دولار، مقابل 363.82 مليون دولار فى 2021، بقيمة زيادة بلغت 76.47 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة للجهاز.