جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق شرق خان يونس إلى إخلائها فورا

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان مناطق شرق خان يونس إلى إخلائها فورا.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، نداء إلى السكان الذين لم يخلوا بلدات: السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها وأحياء الشيخ ناصر، مركز المدينة، السطر والمحطة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن حماس وحركات المقاومة الأخرى، تواصل إطلاق القذائف الصاروخية من تلك المناطق نحو إسرائيل.

وقال إن «الجيش سيعمل بقوة ضد هذه العناصر»، مضيفًا: «من أجل أمنكم، عليكم إخلاء تلك المناطق فوراً إلى المنطقة الإنسانية»، بحسب تدوينته.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ307 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 22 شهيدًا و77 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و699 شهيدًا، و91 ألفًا و722 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.