قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف فجر اليوم الخميس، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ أوكرانية في أجواء المقاطعة.

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء أن سميرنوف كتب على حسابه في تطبيق تليجرام "في أجواء مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية سبعة صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية".

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وأمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف و ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جيراسيموف خلال الاجتماع "في الساعة الخامسة ونصف ( بالتوقيت المحلي ) من صباح يوم 6 أغسطس الجاري، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".

وأضاف "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن 100 قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات ".

ويشار إلى أن الحرس الوطني الروسي عزز أمس الأربعاء من إجراءات الحماية حول محطة كورسك للطاقة النووية، وذلك بسبب تقدم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وقال الحرس الوطني "في إطار الجهود المبذولة لضمان أمن المنشأة الحيوية، اتخذت وحدات الحرس الوطني إجراءات أمنية إضافية في محطة كورسك للطاقة النووية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نظام كييف يهاجم منطقة كورسك في محاولة لإظهار بعض مظاهر النشاط وسط إخفاقات مستمرة لقواته في منطقة الصراع.