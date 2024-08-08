ملك الأردن: وقف الحرب على غزة متطلب أساسي لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن وقف الحرب على غزة هو متطلب أساسي لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وبحسب ما نشره الديوان الهاشمي الملكي عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

جلالة الملك عبدالله الثاني يجدد التأكيد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على أن وقف الحرب على #غزة هو متطلب أساسي لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة #الأردن #قبرص — RHC (@RHCJO) August 8, 2024

والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط.

وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.

وشددا خلال الاتصال على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.