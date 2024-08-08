ضبط 98 مخالفة خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بأبو قرقاص

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 98 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع جميع الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجارى.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة خلال اليومين الماضيين بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبط 75 مخالفة في مجال المخابز البلدية: "نقص وزن – عدم وجود ماكينة - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف فى دقيق بلدى مدعم– عدم وجود سجلات - عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود لوحة التعليمات"، و23 مخالفة.

وفى مجال منافذ صرف السلع التموينية والأسواق، تم ضبط 23 مخالفة تنوعت بين: عدم الإعلان عن الأسعار – سلع منتهية الصلاحية - غلق بدون عذر -عدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.