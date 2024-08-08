قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص أصيبوا بجراح، في محصلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة يارين، جنوبي لبنان، بينما أعلن حزب الله استهدافه لتجمع جنود إسرائيليين.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الخميس غارات على بلدتي الدوير والمنصوري، بعدما استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية بلدات جويا وعيترون وكونين وكفركلا وحلتا ومنطقة جبل الريحان.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه هاجم بطائرة بدون طيار انقضاضية تجمعا لجنود إسرائيليين ‏في موقع المرج، قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا وقوع إصابات، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.‏

وكان حزب الله قد نفذ أمس 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد بالتعاون مع سلطات محلية لإقامة مدينة خيم في صحراء النقب من أجل إجلاء آلاف الإسرائيليين إليها حال وقوع حرب كبيرة، لا سيما في المنطقة الشمالية.

وشرعت وحدة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الأيام الماضية في إجراء مسح لأفضل موقع ممكن لإقامة مدينة الخيم.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مديرية أقيمت لإدارة العمليات وشراء مئات الخيم والأسرّة والأفرشة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجلت منذ بداية حربها على غزة نحو 60 ألف إسرائيلي من عشرات البلدات على الحدود مع لبنان.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن التصعيد الإسرائيلي الذي وصفه بالخطير في لبنان وإيران والعدوان المستمر على لبنان وغزة هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وللمطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر الماضي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.