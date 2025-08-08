وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: أيام عدم مدافعة اليهود عن أنفسهم انتهت

قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قرار مجلس الوزراء، أمس، يرسل رسالة واضحة مفادها أن «إسرائيل عازمة على تحقيق أهداف الحرب والهزيمة الكاملة لحماس، وخلق الظروف لعودة جميع المختطفين، وضمان السلام في المجتمعات الإسرائيلية من خلال منطقة أمنية قوية محيطة بغزة».

وأضاف عبر صفحته على منصة «إكس» قبل قليل: «تم تفويضي، بالاشتراك مع رئيس الوزراء، بالموافقة على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ويقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بالفعل اليوم بالتحضير لتطبيق القرارات بشكل كامل، ستضربهم بقوة كبيرة».

ووصف حركة حماس بأنها «منظمة متطرفة» وجزء من حركة الإخوان المسلمين، مضيفا أنها «تشكل خطرا على أمن إسرائيل، وتواصل سعيها إلى تدمير إسرائيل، ولا ينبغي أن يوجد هذا النوع من المنظمات في غزة».

وواصل حديثه متحديا المجتمع الدولي: « دول العالم التي تُدين وتُهدد بفرض عقوبات لن تضعف عزيمتنا»، معتبرا أن «الأيام التي لم يكن اليهود يدافعون فيها عن أنفسهم قد ولّت، وهذا هو وقت اتخاذ القيادة قراراتها».

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة على خطة طرحها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هدفها السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأضاف البيان أنّ «مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية».

وأكد البيان أنّ «أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة» التي عُرضت على «الكابينت» للنظر فيها «لن تهزم (حماس)، ولن تعيد الأسرى».