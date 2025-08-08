ترامب: سألتقي بوتين حتى لو لم يجتمع مع زيلينسكي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين حتى إذا لم يجتمع بوتين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان بوتين بحاجة إلى لقاء زيلينسكي لتأمين لقاء مع الولايات المتحدة، أجاب ترامب: "لا، لا يحتاج. لا"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وبوتين لأول مرة الأسبوع المقبل لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقد صرح ترامب وبوتين بأن الوقت مناسب لعقد مثل هذه القمة، على الرغم من أن الموعد والمكان لم يتأكدا بعد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولم يذكر الرئيس الأمريكي كيف سيتعامل مع الموعد النهائي الذي حدده لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والذي يوافق يوم الجمعة المقبل.

وإذا لم يتم إحراز أي تقدم، هدد ترامب بفرض عقوبات على شركاء روسيا التجاريين.

وقد أعلن بالفعل عن فرض رسوم جمركية على الهند. وردا على سؤال حول ما إذا كان الموعد النهائي لا يزال ساريا، قال ترامب: "سنرى ما سيقوله بوتين. الأمر متروك له".

تشن روسيا حربا مدمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد أعرب ترامب مرارا عن رغبته في إنهاء الحرب بسرعة.

وستكون القمة هي الأولى بين رئيس أمريكي حالي وبوتين منذ عام 2021، عندما التقى جو بايدن ببوتين في جنيف. كان الرئيس بوتين قد أعلن أن الإمارات تعد أحد الأماكن المحتملة لعقد لقائه مع ترامب.



