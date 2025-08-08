رئيس وزراء المجر: على أوروبا أن تأخذ بزمام المبادرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة، إنه يجب على أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة في جهود إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أوربان لهيئة الإذاعة الرسمية المجرية أن على زعيمي ألمانيا وفرنسا الذهاب إلى موسكو "للتفاوض نيابة عن أوروبا"، وإلا "سيتم تهميشينا في إدارة المسائل الأمنية الخاصة بقارتنا".

وتابع أوربان، وهو منتقد قوي للاتحاد الأوروبي، أن مخاوف أوروبا من أن عقد قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين قد لا تتصدى لمصالح القارة تعني أنها يجب تتولي زمام المبادرة الدبلوماسية.

وأضاف: "هذه الحرب يجب ألا تنتهي على خط الجبهة لا يمكن التوصل لحل على أرض المعركة.. هذه الحرب يجب أن ينهيها دبلوماسيون وسياسيون وقادة على طاولة المفاوضات".