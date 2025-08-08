 2000 شخص يتظاهرون احتجاجا على حظر الإجهاض في مستشفى ألماني - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 3:26 م القاهرة
2000 شخص يتظاهرون احتجاجا على حظر الإجهاض في مستشفى ألماني

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 3:09 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 3:09 م

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إن حوالي 2000 شخص شاركوا في مظاهرة احتجاجا على حظر الإجهاض في عيادة ألمانية تديرها مؤسسة مستشفيات كاثوليكية.

وقد دعا إلى المظاهرة التي جرت في عيادة ليبشتات في ولاية شمال الراين-وستفاليا الغربية، كل من كبير الأطباء يواكيم فولز والسياسية من حزب الخضر، سارة جونشوريك، تحت شعار "أوقفوا الحظر الكاثوليكي على الإجهاض".

وجاءت المظاهرة قبل قرار محكمة العمل في مدينة هام، غرب ألمانيا، المتوقع يوم الخميس بشأن دعوى قضائية رفعها الطبيب ضد إدارة المستشفى.

وكان طبيب النساء قد أجرى عمليات إجهاض خلال 13 عاما من عمله كرئيس للأطباء في مستشفى إيفانجيليكال في ليبشتات.

