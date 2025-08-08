ألمانيا توقف صادرات الأسلحة لـ إسرائيل ردا على خطة الكابينت لاحتلال قطاع غزة

بعد ساعات فقط من قرار الكابينت الحربي الاسرائيلي احتلال قطاع غزة، أعلنت ألمانيا أنها ستتوقف عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في الحرب في غزة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ميرتس، في بيان، أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

وكانت أستراليا أول دولة في العالم تستجيب لقرار احتلال غزة. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج: "نحث إسرائيل على عدم اختيار هذا المسار، فهو لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلامًا لا يقل قسوة، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجوم على غزة خاطئ. نحث إسرائيل على إعادة النظر فيه فورًا. هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء الحرب أو ضمان إطلاق سراح الرهائن. لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء".